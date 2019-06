Огромен пожар изпепели последните три етажа на новостроящ се небостъргач в центъра на Варшава, съобщи полицията в полската столица, цитирани от RT.

My mate is there watching. I'll add more of the videos I have. #pożar #Warszawa #Warsaw #fire pic.twitter.com/HXbOfYF16T