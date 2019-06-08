Причините за случилото се изясняват

28 души, сред които и непълнолетни, са пострадали при злополука с атракцион в увеселителен парк в намиращия се недалеч от Севиля град Ла Ринконада, съобщиха испанските власти, цитирани от БТА.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

По официална информация девет от пострадалите са откарани в болница, едно момиче е в по-тежко състояние. 

 

Според местни медии елемент от атракциона се е счупил и паднал, но обстоятелствата около злополуката все още остават неясни. Градската управа на Ла Ринконада заяви, че атракционът бил преминал проверки за безопасност. Причините за случилото се изясняват.

Новините на NOVA - вече и в Instagram, последвайте ни.  За още новини харесайте и страницата ни във Facebook ТУК.

 

 

  1. Получавайте най-важното от деня в пощата си

    Имейл адрес