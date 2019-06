28 души, сред които и непълнолетни, са пострадали при злополука с атракцион в увеселителен парк в намиращия се недалеч от Севиля град Ла Ринконада, съобщиха испанските власти, цитирани от БТА.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

The incident occurred in San José de la Rinconada, near Seville, when the ride is thought to have fallen apart. Nine are being treated in hospital.https://t.co/BJWi4ndqM0 via @MetroUK