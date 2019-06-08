28 души, сред които и непълнолетни, са пострадали при злополука с атракцион в увеселителен парк в намиращия се недалеч от Севиля град Ла Ринконада, съобщиха испанските власти, цитирани от БТА.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

The incident occurred in San José de la Rinconada, near Seville, when the ride is thought to have fallen apart. Nine are being treated in hospital.https://t.co/BJWi4ndqM0 via @MetroUK — Elisa Menendez (@menendez_elisa) June 8, 2019

По официална информация девет от пострадалите са откарани в болница, едно момиче е в по-тежко състояние.

Според местни медии елемент от атракциона се е счупил и паднал, но обстоятелствата около злополуката все още остават неясни. Градската управа на Ла Ринконада заяви, че атракционът бил преминал проверки за безопасност. Причините за случилото се изясняват.