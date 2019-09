Президентът на САЩ Доналд Тръмп бе сред държавните лидери, които приветстваха размяната на затворници между Русия и Украйна.

"Много добра новина, може би първа гигантска крачка към мира", написа президентът в Twitter.

Russia and Ukraine just swapped large numbers of prisoners. Very good news, perhaps a first giant step to peace. Congratulations to both countries!