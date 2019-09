Железопътният трафик в части от Северна Германия бе прекъснат заради буря, придружена със силни ветрове, предаде Асошиейтед прес. Железопътният оператор "Дойче бан" съобщи тази сутрин в Туитър, че дългите железопътни линии от Хамбург за Берлин, Хановер и Бремен са затворени, както и линии, свързващи Хановер с Берлин, Бремен и Гьотинген. Не се уточнява колко ще продължи спирането на железопътните превози.

