Ирландска компания се готви да пусне на пазара очила, които помагат за нормализирането на съня, предаде БТА.

Очилата по нищо не се различават на външен вид от обикновените, обяснява създателят и изпълнителен директор на компания Sula Health Деймиън Килганън.

We're delighted to be featured in the @IrishTimes today! Big thank you to Olive Keogh for the piece. Lots done, a lot more to do! #DOTF #sleep https://t.co/zdgW7Z76BK @IrishTimesBiz @damienkilgannon @less_watches @ibye_ie @LEOSligo @EI_NewFrontiers @EITHealth_UKI