Мегазвездата на световния баскетбол и "Лос Анджелис Лейкърс" - Леброн Джеймс, не успя да сдържи сълзите си, след като разбра за трагичната смърт на легендата и негов приятел Коби Брайънт.

На видео от пристигането на играчите на "Лейкърс" в залата в Лос Анджелис, се вижда как Леброн първо прегръща жена си и плаче, а след това се оттегля, докато бърше сълзите си и ридае като дете.

Двамата бяха в много близки отношения, а само часове преди инцидента Леброн задмина Коби във вечната ранглиста на НБА и зае третото място. Брайънт има в кариерата си 33643, а Джеймс реализира 29 срещу Филаделфия и събра общо 33655.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644