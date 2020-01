Светът скърби за внезапната смърт на баскетболната легенда Коби Брайънт. Паметта му почетоха стотици знаменитости от цял свят. Сред тях е и звездата на „Пари Сен Жермен” Неймар.

Бразилецът явно е разбрал тъжната вест на полувремето на срещата на неговия отбор срещу „Лил”. В началото на второто полувреме нападателят отбеляза второто си попадение в срещата, след което с пръстите на ръцете си показа числото 24 – номерът, с който Брайънт покоряваше сърцата на милиони фенове по света.

Neymar, who only learned about Kobe Bryant's passing at half-time tonight, dedicates his 2nd goal this evening to the great. (C+) pic.twitter.com/gw2XbGzSr8