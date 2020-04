Най-малко петима загинаха и десетки бяха ранени при мощни бури в Съединените щати. Торнадо е преминало поне на няколко места в Оклахома и Тексас. Малък град, недалеч от Хюстън, е пострадал доста тежко. Само там има три жертви и повече от 20 ранени.

6 жертви след мощна буря в САЩ (ВИДЕО)

One person has been killed as an apparent tornado tore through southern Oklahoma. Another damaging storm, also an apparent tornado swept, through a Southeast Texas county, causing widespread damage. https://t.co/uiOTFRoXJv