Земетресение със сила 6.1 по Рихтер беше регистрирано в щата Калифорния, пишат ABC News.

Епицентърът на труса е в пустинята Мохаве, на 96 км североизточно от град Риджкрест и с дълбочина 3 км, съобщи Геологическата служба на САЩ.

До момента няма данни за жертви и пострадали.

We just felt a little shake in our newsroom! Did anyone else feel that? #earthquake #Fresno #California pic.twitter.com/BnWyAzJlSx