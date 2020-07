Общински паяк в Манчестър отнесе луксозно „Бентли” за 167 000 паунда, а историята попадна и в издания като Би Би Си.

Органите на реда в града забелязали луксозното возило неправилно спряно пред бар. Собственикът пък започнал „да се прави на умен” и изобщо не вярвал, че колата му ще бъде вдигната, разказват служителите на паяка.

В крайна сметка лимузината се оказала в каросерията на паяка и отпътувала към наказателен паркинг.

An uninsured driver had his £167,000 supercar towed away after refusing to hand over the keys. https://t.co/4YVBggK0Qu