Ваксината на Moderna предпазва от новите щамове на COVID-19, които бяха открити във Великобритания и Южна Африка. Това показват проведените изследвания, съобщават от компанията.

We just announced that the Moderna COVID-19 Vaccine retains neutralizing activity against emerging variants first identified in the U.K. and the Republic of South Africa. Read more: https://t.co/UCCvX0PrKV pic.twitter.com/nCGl3hfhlU