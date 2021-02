Преливане на река Марица предизвика тежки наводнения в гръцката област Еврос, в североизточната част на страната.

БЕДСТВИЕ В ТУРЦИЯ: Реки преляха, жилища и пътища са под вода (ВИДЕО+СНИМКИ)

Под вода са десетки декари обработваема земя. Фермерите в района са предупредени да отведат стадата си по-далеч от реката.

Има затворени пътища заради придошлата вода, съобщава „Грийк рипортър”. Училищата от Александруполис до Орестиада затвориха врати.

Порои и ураганни ветрове удариха части от страната (ВИДЕО+СНИМКИ)

В понеделник пожарникар загина при опит да спаси десетина деца, блокирани в начално училище в малкото градче Апалос, наводнено след проливните дъждове през последните дни. 46-годишният огнеборец, баща на три деца, починал, след като пожарният му автомобил бил отнесен от водата.

