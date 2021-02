Британската метеорологична служба отчете близо 23 градуса под нулата в Северна Шотландия, което е рекордно ниска темпуратура за Обединеното кралство за последните 25 години.

Метеорологът на BBC Саймън Кинг нарече „невероятни“ измерените през нощта минус 22,9 градуса по Целзий в Бремар, графство Абърдийншър. По данни на метеорологичната служба това е била най-студената нощ във Великобритания от 1995 година насам.

От шотландските железници съобщиха за големи проблеми в резултат на ниските температури. Шофьорите бяха предупредени да не пътуват, освен ако това не е съвсем наложително.

Код „жълто“ за сняг и заледявания остава в сила на много места в цялото кралство до петък вечер.

Сериозно от валежи от сняг бяха засегнати Североизточна, Източна и Югоизточна Англия, тъй като студената вълна идва от изток. Метеоролозите я наричат „Звярът от Изток“ , тъй като подобна студена вълна вече за втори път засяга Острова.

