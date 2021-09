Британският медиен регулатор оправда журналиста Пиърс Морган за коментари срещу Меган Маркъл, съпругата на принц Хари, заради които са постъпили повече от 50 000 оплаквания на зрители, предаде Асошиейтед прес.

Службата по комуникациите обяви, че Морган не е нарушил етичния кодекс, когато казва в предаването "Добро утро, Британия", че не вярва на думите на Меган в интервюто с Опра Уинфри, че е мислела за самоубийство, докато се е мъчела да се приспособи към монархията.

Пиърс Морган - легендата, която обяви война на Меган Маркъл (ВИДЕО)

Ofcom calls attempts to silence Piers Morgan a 'chilling restriction on freedom of expression' https://t.co/6tjBEEhnIl pic.twitter.com/Ucxlc3u9y2 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) September 1, 2021

"Това е ярка победа за свободното слово и ярко поражение за Принцеса Пинокио. Дали ще ме върнат на работа?", написа в Twitter 56-годишният Морган след решението на регулатора.

Меган каза пред Опра Уинфри, че кралски официални лица са пренебрегвали притесненията й за психичното й здраве и че се е сблъскала с расистко отношение. Пиърс Морган коментира в предаването, че "не вярва нито на една казана от нея дума" и "не би й повярвал дори да прочете прогнозата за времето".

Piers Morgan's controversial comments about Meghan Markle cleared by U.K.'s Ofcom: 'Do I get my job back?'https://t.co/DFHzELO9Pe — Fox News (@FoxNews) September 1, 2021

Меган Маркъл подаде оплакване пред медийния регулатор и телевизия ITV, а Морган напусна предаването.

От Службата по комуникациите казаха, че макар и коментарът на Морган да е можел да засегне зрители, регулаторът "взима предвид свободата на словото".

"Според нашите правила телевизиите могат да включват спорни мнения като част от легитимен дебат в интерес на обществото", заяви регулаторът.

СЕКС, ЛЪЖИ И АБДИКАЦИЯ: Скандалите в британското кралско семейство (ГАЛЕРИЯ)

Бъкингамският дворец с първа реакция след интервюто на Хари и Меган

След интервюто на Хари и Меган - какви са реакциите на Острова

Меган пред Опра: Мислех за самоубийство, чувах коментари за цвета на кожата на Арчи