Четвърт милион жилища във Франция останаха днес без електричество. Спряха влаковете от Нормандия до района на Париж, след като мощни ветрове връхлетяха части от Северна Франция, Нидерландия и Белгия, предаде Асошиейтед прес. Местни медии съобщиха за четирима пострадали в нидерландския град Барендрехт, близо до Южен Ротердам. Съобщава се за силни пориви на вятъра, които са откъснали плочки от покриви и са изкоренили дървета в жилищен квартал в ранните часове на сутринта.

Бурята, която вчера следобед първо връхлетя атлантическия бряг на Бретан, през нощта продължи да се придвижва на изток, повали дървета и срути покриви в някои райони. Френската метеорологична служба днес поднови предупрежденията за опасност от буря в североизточната част на страната, която граничи с Германия, Белгия и Люксембург.

Според метеоролозите скоростта на вятъра в градчето Фекам в Нормандия е достигнала 175 километра в час. Изкоренени дървета са съборили електрически стълбове и според компанията "Енеди" 250 000 жилища тази сутрин са били без електричество. Прекъснато бе железопътното движение в Нормандия и региона Шампан-Арден, както и по някои линии в района на Париж, съобщи националният железопътен орган.

Нарушения е имало и в работата на нидерландската железопътна система заради дървета, повалени от вятъра върху релсите. Пожарникари в белгийски град близо до границата с Нидерландия съобщиха в Twitter, че са се отзовали на десетки повиквания през нощта за справяне с щети, причинени от бурята.

