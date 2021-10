Жертвите на земни свличания и наводнения във Филипините, предизвикани от бурята Компасу, достигна 40, а 18 души се смятат за изчезнали, съобщи националната агенция за справяне с бедствия, цитирана от ДПА.

Над 43 000 души напуснаха домовете си след разразяването на Компасу миналата седмица, а 7933 къщи бяха повредени, посочи агенцията.

Северната провинция Илокос Сур съобщи за най-голям брой загинали - 14, повечето при внезапните наводнения, а други петима още се издирват там.

Деветима души са загинали в съседната провинция Бангует, повечето при свличания на земни маси, а в провинция Пангасинан седмина са станали жертва на свличания, токови удари или са се удавили.

Петима са удавниците в западната провинция Палаван, а в северните провинции Илокос Норте, Кагаян и Ла юнион са загинали петима.

Щетите в селското стопанство и по инфраструктурата се оценяват на над 3,22 милиарда песос (64,5 милиона долара), уточни агенцията.

Архипелагът Филипини става жертва на средно 20 тропически циклона всяка година.

Най-силният тайфун, удрял някога Филипините, беше Хаян, който през ноември 2013 г. уби повече от 6300 души и принуди над 4 милиона да напуснат домовете си.