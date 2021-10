Рекордно голям леден къс с размер на грейпфрут падна при градушка в Куинсланд, предаде Ройтерс, като цитира австралийската метеорологична служба.

Гръмотевична буря се разразила над района на Ялбору на източното австралийско крайбрежие.

Видеокадри, получени от Ройтерс, показват превозни средства и промишлени сгради, засипани от градушката.

The BOM have confirmed "Giant hailstones in excess of 16 centimetres have been observed in Yalboroo, north of Mackay in Central Queensland" today. We are yet to confirm if this is an Australian Record. More information via our partner page. https://t.co/OskqpHSvuF pic.twitter.com/h7NJwpNzY3 — Severe Weather Australia (@SevereWeatherAU) October 19, 2021

Падането на големи ледени късове е доста рядко явление, тъй като те се образуват само при специфични атмосферни условия, съгласно спецификацията.

Monstrous hailstones measuring 16cm in diameter fell to the ground in central Queensland on Tuesday afternoon, likely setting a new Australian record for hail size.



More at https://t.co/3mUg8dUNmd



Image: Hail at Yalboroo by @samyj_412 on Instagram pic.twitter.com/xC9iYpKPuU — Weatherzone (@weatherzone) October 19, 2021

"В централната част на Куинсланд имаше комбинация от много студен и сух въздух, а също от топъл и влажен въздух," обясняват от метеорологичната служба."След като гръмотевичните бури се разразиха, атмосферата беше изключително нестабилна и това позволи на ледените топчета да продължат да растат, преди гравитацията да ги принуди да паднат на земята."

The Australian BOM has now confirmed that Tuesday's 16cm hail in Yalboroo, Queensland is a new Australian record. The previous record was 14cm, observed in south-east Queensland last year. pic.twitter.com/lguvKQ8tRh — ZIMCAST (@ZIM_CAST) October 20, 2021

Според метеоролозите най-големият измерен леден къс е бил с диаметър 16 сантиметра, голяма част от останалите били с диаметър между 12 и 14 сантиметра.

Large #hail has battered parts of the Mackay region earlier this afternoon, damaging cars and houses in Yalboroo, Queensland. pic.twitter.com/ezSrxOJv9b — Joint Cyclone Center (@JointCyclone) October 19, 2021

Предупреждение за силни гръмотевични бури остава в сила за части от щата Куинсланд и днес, като се очаква те да обхванат по-големи райони.