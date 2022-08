Руският министър на отбраната Сергей Шойгу е бил отстранен от поста си, твърди британското военно разузнаване, като се позовава на данни на независими руски медии. Причина за това били проблемите във войната в Украйна и практически спрялата руска офанзива.

Сергей Шойгу нареди унищожаването на оръжията на Киев с голям обсег

Сега оперативните командири брифирали директно президента Путин за хода на военните действия.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/UbLfTGATDr



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/YCp7fMLXU9