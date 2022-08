Слонче от застрашен вид се роди в Англия. Новото попълнение на най-големия зоопарк във Великобритания се е появило на бял свят преди дни.

Ветеринарите разказаха, че останалите 4 слоници от стадото са подкрепяли майката по време на тежкото раждане. Слончето е женско, но все още няма име.

An endangered Asian elephant calf has been born to doting mom Donna, on August 22 at Whipsnade Zoo, UK.



