Семейството на Махса Амини – 22-годишната кюрдка, чиято неясна смърт в полицейския участък отприщи масовите протести в Иран – обяви, че е получило смъртни заплахи. Близките на младата жена дори били предупредени да не участват в демонстрациите.

Махса се превърна в символ на репресиите на режима, след като беше арестувана от нравствената полиция заради неправилното носене на хиджаб.

Четвъртата седмица от протестите в Иран (ВИДЕО)

„Семейството ни е подложено на огромен натиск от страна на официални лица на Ислямската република. По тази причина не разговаряхме с правозащитни организации или канали извън Иран и не информирахме никого от външния свят за нейната кончина", каза братовчедът на жертвата Ерфан Мортезай пред Би Би Си.

