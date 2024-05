Първият афроамериканец, кандидат за астронавт в САЩ - Ед Дуайт, който преди 60 години не е избран от НАСА за полет в Космоса, излетя с ракета на компанията „Блу ориджин" на Джеф Безос в неделя, предаде „Асошиейтед прес”.

A former United States air force pilot who was nearly the first black astronaut in the early years of the space race instead became the oldest man ever to make it into space on Sunday