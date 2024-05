Китайската космическа технологична компания CAS Space обяви, че нейното „превозно средство за космически туризъм“ ще излети за първи път през 2027 г., а през 2028 г. ще пътува до ръба на Космоса - до условната граница между земната атмосфера и космическото пространство, съобщи „Ройтерс”.

Съобщението идва само няколко дни, след като компанията „Блу ориджин“ на Джеф Безос, която превозва товари и хора за кратки пътувания до ръба на Космоса, обяви, че ще възобнови полетите си в неделя. Това ще сложи край на близо двегодишната пауза на операциите с екипаж.

Компанията CAS Space обясни, че апаратът ще включва туристическа кабина с четири панорамни прозореца и ще може да превозва седем пътници на полет. Дружеството планира да организира изстрелване на всеки 100 часа от новопостроен аерокосмически тематичен парк, като на разположение ще бъдат десет превозни средства, които ще отвеждат туристите до ръба на Космоса на смени.

Билетите ще струват от 2 до 3 милиона юана (415 127 щатски долара) на човек за едно пътуване, съобщават държавни медии. CAS Space е базирана в Гуанчжоу и е основана през 2018 г. Вторият ѝ най-голям акционер е Китайската академия на науките.

Китайската програма за космически изследвания може да изведе страната си на първо място, като върне проби от далечната страна на Луната, след като стартира мисията „Чанъе-6“ този месец. Това привлече тълпи от туристи на площадката за изстрелване в южната провинция Хайнан.

