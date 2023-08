Спасители се опитват да освободят шест деца и двама възрастни, заседнали на лифт в пакистанския район Алай. Кабинката виси над дере повече от 10 часа.

Децата, на възраст между 10 и 16 г., отивали на училище в Батаграм, когато едно от въжетата се скъсало и кабината заседнала на 300 м над земята. Едно от тях - 16-годишно момче със сърдечно заболяване, е в безсъзнание от поне два часа, съобщават пасажерите пред Би Би Си.

По-рано военен командос опита да достигне кабината два пъти, висейки от хеликоптер, но силният вятър възпрепятства операцията. От двете страни на кабинковия лифт е поставено въже за алтернативен спасителен план.

Откриха най-високия кабинков лифт в Европа (ВИДЕО)

Анваар ул Хак Какар, служебен премиер на Пакистан, каза, че инцидентът е "наистина тревожен". Той нареди на властите спешно да осигурят безопасната евакуация на хората в опасност. И разпореди проверки на безопасността на всички подобни частни лифтове.

След повече от 10 часа във въздуха, четири от шестте деца вече са спасени, потвърдиха властите.

Видео: Ройтерс

Мъж загина при инцидент с кабинков лифт в Чехия (ВИДЕО+СНИМКИ)

Алай е планински район без пътна инфраструктура или основни съоръжения. Кабинковите лифтове се използват за транспорт от една планина до друга, както и за пренасяне на вода и храна. Учениците пък се придвижват с тях до учебните заведения.

BREAKING: 6 Children, 2 Adults Trapped in Cable Car 1,000+ Feet in air



- 8 people have been trapped in a cable car in the town of Battagram in Pakistan for the last 8 hours.



- The 6 children were taking the cable car to school with 2 adults when the wires attached to the car… pic.twitter.com/D0tnuI0eNZ