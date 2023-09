Говорителят на Европейския парламент Джауме Дук потвърди, че Председателският съвет на ЕП е взел окончателното решение за закриване на процедурата по изслушването на Илиана Иванова – българският кандидат за еврокомисар.

Високи оценки за Илиана Иванова в Брюксел

„Председателският съвет закрива процедурата по изслушването и поставя окончателното гласуването на кандидата за член на Комисията Илиана Иванова на дневния ред на пленарната сесия следващата седмица в Страсбург”, обяви в X (Twitter) Дук.

Conference of Presidents closes the hearing process and puts final vote for Commissioner-designate Iliana Ivanova on next week's #EPlenary agenda in Strasbourg. pic.twitter.com/eP9y8e6VvG