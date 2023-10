Украинският политик Олег Царьов, който е бивш депутат и отстоява проруски позиции, е настанен в интензивно отделение, след като е бил прострелян, предаде Ройтерс, като се позова на руски медии. Към момента не се съобщават повече подробности за нападението срещу него.

Russian sources claim the infamous traitor Oleg Tsaryov, a former Ukrainian MP who switched sides in 2014, has been stabbed near his home in Yalta, Crimea.



At the start of the full-scale invasion, some reported that Tsaryov could become the head of the Ukrainian "puppet state". pic.twitter.com/dnoanvRcfV — Dmitri (@wartranslated) October 27, 2023

"Състоянието на Олег е много тежко. В момента той е настанен в интензивно отделение", заяви Владимир Рогов, служител на назначената от Русия администрация в Запорожка област.

The traitor Oleg Tsaryov was found with stab wounds.

It is reported that ambulances and police converged on his house at night in occupied Crimea. The area around was cordoned off.

Whether Tsaryov is alive is unknown. pic.twitter.com/WZ64bUVExr — ✙ Albina Fella ✙ 🇺🇦🇬🇧🇫🇷🇩🇪🇵🇱🇺🇸🇨🇦🇦🇺 (@albafella1) October 27, 2023

Източници на Ройтерс миналата година казаха, че Москва готви Царьов за "ръководител на марионетно правителство в Киев". Самият той отхвърли тази възможност пред в. "Файненшъл таймс" и я определи като "смехотворна", понеже е директор на санаториум в Ялта и не е "достатъчно важен".

“The shot Oleg Tsaryov is an example for every high-ranking collaborator.

All Gauleiters of the Volga republics must understand that they will not be promoted with a transfer to Moscow - they will face a fate like Tsaryov’s, when they become inconvenient or redundant. They will… pic.twitter.com/fg6WAhbjRs — ✙ Albina Fella ✙ 🇺🇦🇬🇧🇫🇷🇩🇪🇵🇱🇺🇸🇨🇦🇦🇺 (@albafella1) October 27, 2023

В миналото Царьов беше член на украинския парламент, а после председател на парламента на "Новорусия" - образувание, създадено след като подкрепяните от Русия сепаратисти в Източна Украйна се отцепиха през 2014 г.