Броени часове преди началото на церемонията за въвеждане в Залата на славата на авторите на песни в САЩ тази година, музикантите от група R.E.M. се шегуваха, че ще трябва да се появи комета, за да се събере групата отново за изпълнение на сцена. Не знаем дали комета е причината, но групата се събра на гала церемонията на хотел "Мариот Маркиз" в Ню Йорк в четвъртък вечерта.

Традиционното събитие, което се провежда всяка година, почете талантлива група от автори на песни, сред които R.E.M., "Стийли Дан" и Тимбаланд.

Снимка: getty images

Бил Бери, Питър Бък, Майк Милс и Майкъл Стайп от R.E.M. са автори на множество хитове на алтернативния рок като Everybody Hurts и It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine). В четвъртък те изненадаха публиката с безспорното събитие на вечерта - събраха се на сцената за акустична версия на Losing My Religion.

Снимка: getty images

"Ние сме R.E.M. и правехме ето това", каза Стайп. Много хора вярваха в нас, добави той, след като обобщи накратко пътя на групата.

Тимбаланд също бе отличен. Той каза, че признанието като автор на песни е най-добрата награда, която би могъл да получи. "Аз не говоря много, изразявам се чрез песните си", каза той. Тимбърланд дирижира изпълнение на група музиканти, които изпълниха потпури от най-известните му песни - Are You That Somebody на Алия, SexyBack и Suit & Tie на Джъстин Тимбърлейк, Drunk in Love на Бионсе и Promiscuous на Нели Фуртадо.

Снимка: БТА

На церемонията авторката на хитове Хилари Линдзи бе въведена в Залата на славата заедно с Дийн Пичфорд. Звездата на кънтри музиката Кари Ъндърууд почете Линдзи, създала много от песните й, и я нарече "кралицата на съвременните автори на песни в Нашвил".

Преди церемонията в четвъртък кънтри звездата Синди Уокър бе въведена посмъртно в Залата на славата на авторите на песни. Уокър е автор на песни, изпълнявани от някои от най-ярките имена в историята на кънтри музиката като Джони Кеш, Би Би Кинг, Глен Кембъл, Бинг Кросби, Рой Орбисън.

Залата на славата на авторите на песни е създадена през 1969 г., за да почита създателите на популярна музика. Автор на песни с богат каталог може да бъде въведен в Залата на славата двадесет години след първоначалния запис на песен. В Залата на славата на авторите на песни са въведени Глория Естефан, Пол Саймън, Били Джоуъл, Том Пети, бил Уидърс, Нийл Даймънд, Фил Колинс и други.