Екземпляр, за който се смята, че е от най-редкия вид китове в света, е бил изхвърлен на плаж в Нова Зеландия, съобщи Службата за опазване на природата, цитирана от ДПА. Китът е толкова рядък, че от 19-и век на науката са известни само шест екземпляра.

The spade-toothed whales are the world’s rarest, with no live sightings ever recorded. No one knows how many there are, what they eat, or even where they live in the vast expanse of the southern Pacific Ocean.



