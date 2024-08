Поне двама са загинали след частично срутване на хотел в западния германски град Крьоф на река Мозел. Осем души са били затрупани под руините. В момента на инцидента в сградата имало общо 14 души. Един от етажите паднал около час преди полунощ във вторник. Четирима от затрупаните вече са извадени, като сред тях е и семество с дете на две години. Бащата е откаран в болница, майката е с леки наранявания, а детето е невредимо.

At least nine people are feared trapped under rubble after a hotel building partially collapsed in Kröv, a town in the German state of Rhineland-Palatinate.