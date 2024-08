Кейт Мидълтън и принц Уилям поздравиха спортистите, които представиха Великобритания на Олимпийските игри в Париж. Кралското семейство публикува видео, на което се вижда, че съпругът на херцогинята е пуснал брада, пише Dailymail.

„От всички нас, които гледаме у дома, поздравления за отбора на Великобритания! Браво за всичко, което постигнахте", каза с усмивка херцогинята на Кембрийдж.

„Вие бяхте вдъхновение за всички нас“, добави принцът на Уелс.

Кейт Мидълтън, дъщеря ѝ Шарлот и холивудски звезди на финала на „Уимбълдън” (ВИДЕО+СНИМКИ)

Kate Middleton is looking healthy and happy in a surprise Olympics video with husband Prince William. pic.twitter.com/KKNamNQQ5K