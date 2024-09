Пожарникари се борят с пламъците, обхванали природен резерват край столицата на Бразилия, където вече е унищожена площ с размерите на 3000 футболни игрища, предаде АФП.

Президентът Луис Инасио Лула да Силва свика извънредно заседание на кабинета си, тъй като най-тежката суша в Бразилия от седем десетилетия насам разпали пожари в дъждовните гори на Амазонка и влажните зони Пантанал.

Столицата Бразилия беше последната засегната от най-тежкия пожар за годината, като жителите използваха кофи с вода, за да овлажнят застрашените си домове.

Три отделни пожара избухнаха през уикенда в Националния парк на Бразилия и до 16 септември унищожиха около 1200 хектара, докато десетки пожарникари със самолети и хеликоптери се бореха да овладеят стихията.

This is not a movie. This is Brasília, capital of Brazil, today. Not just the capital, but the whole country is on fire. pic.twitter.com/q5w9ofywR4