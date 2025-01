Пътнически самолет падна в река Потомак във Вашингтон след сблъсък с военен хеликоптер. Инцидентът е станал по време на кацане. На борда на полета от град Уичита е имало 60 пътници и четирима души екипаж, a в хеликоптера - трима войници. Той е извършвал тренировъчен полет. Американски медии съобщават, че вече са извадени 28 тела от реката. По време на брифинг американският държавен глава Доналд Тръмп обяви, че оцелели няма.

Авиационен експерт каза за агенция „Ройтерс”, че пътническият самолет е изпълнявал всички указания на диспечерите. Вертолетът пък е излетял недалеч от мястото на сблъсъка, направил е 6 промени на курса, преди да се блъсне в самолета. Една от системите, които излъчват сигнал за положението му във въздуха, не е била включена.

Уеб камера е заснела момента на катастрофата. Тя става на съвсем малка височина, близо до началото на пистата. Вижда се експлозия и самолетът пада във водата. Свидетели на сблъсъка споделят какво са видели. „Самолетът се наклони под ъгъл, който не е типичен. След това видях да хвърчат искри”, каза Ари Шулман.

Секунди преди удара от контролната кула питат екипажа на хеликоптера дали вижда самолета. „PAT25, виждате ли CRJ?”, гласи съобщението. Въздушният контрол нарежда на хеликоптера да премине след пътническия самолет. Екипажът на вертолета отговаря „PAT25 вижда самолета и поддържа визуална дистанция”. Скоро след това се вижда експлозия, а самолетът и хеликоптерът падат във водата. „Катастрофа, катастрофа, катастрофа! Това е тревога от трета степен!”, се чува в аудиозписа от кулата. Според информация на Си Би Ес водолази са извадили едната от двете черни кутии на самолета.

И пилотът инструктор, и този, който е бил оценяван на военния хеликоптер, са били опитни. Първият е имал около 1000 часа нальот, а вторият – около 500. Обучаващият се е пилотирал, но по процедура, в случай на инцидент, управлението на машината се поема от инструктора. Това заяви пенсионираният авиационен експерт Джонатан Козиол, който е и началник на щаба на дирекция „Авиация“ на армията.

Пожарникари от летището и служители от няколко други агенции се включиха в търсенето на пасажерите и екипажа. „Бреговата охрана ни изпрати лодки. Спасителната операция е доста сложна. Метеорологичните условия са трудни. Студено е, има вятър и това прави работата в реката тежка. Полагаме всички възможни усилия”, обясни кметът на Вашингтон Мюриъл Баузър.

Властите казват, че нямат краен срок за спасителната операция. В нея участват над 300 души.

„Ще направим оценка на какъв етап сме в спасителната операция, когато се развидели. Това не значи, че няма да работим цяла нощ”, обясни началникът на пожарната служба на Вашингтон Джон Донъли.

Самолетът CRJ-700 излита от Уичита, Канзас и в момента на сблъсъка с хеликоптера се е подготвял за кацане. Подхождайки към пистата на летище Рейгън, докато самолетът е над реката, е ударен от военен хеликоптер Блек Хоук. Според военни, цитирани от CNN, не е необичайно военни машини да летят над столицата Вашингтон. Тръмп обяви, че военната машина се е намирала на грешното място в грешното време. В момента на удара в близост се намират 19 други самолета. Всички те са приземени на международното летище Дълес, което се намира на около 32 километра на запад.

Реката във Вашингтон дели международното летище от голямата военна база Андрюс. Заради авиоинцидента летището беше затворено, а полетите се пренасочваха към Дълес, на 40 км от столицата. От националната метеорологична служба обявиха, че температурата на реката през нощта е била близо до нулата, а човек може да оцелее в толкова ледени води не повече от 90 минути. „Достъпът до мястото е сериозно предизвикателство. Водата е с дълбочина 3 метра, има силен вятър, парчета от лед, така че работата на екипите е трудна и опасна”, допълни Донъли.

С всеки час надеждите да открият оцелели в ледените води на река Потомак ставаха все по-малки. „Въпреки всичките ни усилия, от този момент преминаваме от спасителна към възстановителна операция. Към този момент не вярваме, че има оцелели от тази катастрофа”, подчерта началникът на пожарната служба на Вашингтон.

На борда на самолета е имало треньори и състезатели по фигурно пързаляне, както и техни роднини. Руската агенция ТАСС съобщи, че сред пасажерите са били световните шампиони от 1994 година Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Двамата са женени, от години живеят в Съединените щати и работят като треньори. Според близки на някои от пасажерите фигуристите са се връщали от състезание в Канзас.

Близки на загиналите фигуристи поставиха техни снимки на пързалката в Бостън, където те са прекарали голяма част от времето си. Сред загиналите се предполага, че са и тримата военни, които са били на борда на хеликоптера.

От отломките на разбития самолет се роди и една история за чудо - това на 19-годишния фигурист Джон Маравиля, който не успял да се качи на полета на Американ Еърлайнс. Авиокомпанията му отказала достъп, тъй като кучето му било твърде голямо, за да се качи на борда. Така се наложило спортистът да пътува с кола, вместо със самолет. Това спасило живота му.

„Първо и най-важно, искам да изразя дълбоката си скръб от този случай. Това е труден момент за всички нас в American airlines. Усилията ни в момента са насочени изцяло към нуждите на нашите пасажери, екипажи и спасителните екипи на терен, както и към семействата на засегнатите. Сътрудничим изцяло с разследването на Агенцията за безопасност на полетите. Искаме да научим всичко за днешния случай. Знаем, че хората искат подробности, но разберете - всичко, което кажем, трябва да е точно и проверено”, обясни изпълнителният директор на American airlines Робърт Айсъм.

„Самолетната катастрофа е трябвало да бъде предотвратена. Бях подробно осведомен за ужасния инцидент, който се случи до националното летище. Бог да спаси душите на загиналите", заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. Той благодари за „невероятната отдаденост" на екипите за спешна помощ, които са се отзовали първи на мястото на трагедията. „Самолетът беше на перфектна и нормална линия за подход към летището. Хеликоптерът се движеше право към него за продължителен период от време. Ясна нощ е, светлините на самолета светят. Защо хеликоптерът не се издига или снишава, или завива? Защо контролната кула не каза на хеликоптера какво да прави, вместо да пита дали са видели самолета? Това е лоша ситуация, която изглежда е трябвало да бъде предотвратена. Не е добре”, допълни държавният глава. Според министъра на транспорта на САЩ Джон Дъфи инцидентът е можело да бъде предотвратен.

Близки на пътуващите в самолета прекараха нощта на летището с надеждата за добри новини. „Само се моля някой да я извади от водата чак по-скоро. Тя ми писа, че кацат след 20 минути. Така и не успях да получа останалата част от съобщението”, сподели Хамаад Раза, чиято съпруга е една от пътничките в самолета.

Българският държавен глава Румен Радев също изказа съболезнования на близките на жертвите. „Скърбим за загубата на човешки живот при трагичната катастрофа на пътнически самолет и хеликоптер във Вашингтон. Нашите искрени съболезнования са за семействата и близките на жертвите", написа той в социалната мрежа Х.

"Съболезнования на близките на загиналите при трагичния инцидент във Вашингтон. България е с американския народ в този тъжен момент", написа българският премиер Росен Желязков в пост в X.

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова също изказа своите искрени съболезнования на семействата и близките на жертвите, загинали при авиокатастрофата. „Дълбоко съм потресена от трагичния инцидент в близост до летище "Роналд Рейгън", Вашингтон. В тези тежки за САЩ минути, моля, приемете искрената ми човешка и приятелска съпричастност към семействата и близките на пътниците и екипажа”, пише председателят на НС. Наталия Киселова изрази надежда причините да бъдат изяснени и да бъдат взети мерки за предотвратяване на подобни ужасяващи катастрофи в бъдеще.

От Пентагона обявиха, че хеликоптерът е изпълнявал тренировъчен полет. Военните водят свое разследване на случая. Летището ще остане затворено поне до 11 сутринта местно време.

В САЩ не е имало голяма катастрофа с пътнически самолет от повече от 15 години. Няколко инцидента обаче, при които полети бяха опасно близо до фатален сблъсък, предизвикаха дебати за безопасността по натоварените летища. На 13 януари 1982 г. самолет Boeing 737 на „Еър Флорида” се разби, секунди след като излетя от летище Рейгън. Натежалия по крилата му лед попречил на машината да се издигне. На борда са били 74 пътници и 5 души екипаж. Тогава със самоотвержените усилия на спасителите бяха извадени живи четирима пътници и една стюардеса.

Репортер: Галина Петрова