Светът, който допреди няколко десетилетия съществуваше единствено на страниците на научната фантастика, вече се изгражда пред очите ни. Роботи сервират в ресторанти, почистват обществени пространства, използват асансьори и доставят поръчки до хотелски стаи. А според хората, които стоят в сърцето на тази технологична революция, това е само началото. След пет или десет години машините може да бъдат неизменна част от домовете, училищата и ежедневието ни – не като заместители на човека, а като негови партньори.

Мохамед Сесай наблюдава тази промяна от едно от местата, където бъдещето сякаш пристига по-бързо – Шънджън, наричан Силициевата долина на Китай. Роден в Сиера Леоне, той заминава за Китай още като тийнейджър и поема по път, който самият той едва ли би могъл да предвиди. Планът някога е бил Великобритания, медицина и лекарска професия. Вместо това днес животът му е свързан с бизнеса, технологиите и роботиката.

И именно срещата между човека и машината е в центъра на неговата работа. Сесай е част от ZYZER Robotics – компания, която разработва сервизни роботи за ресторанти, хотели, здравни заведения и обществени пространства. Но зад впечатляващите възможности на машините стои далеч по-сложен въпрос – как да научиш един робот да разбира свят, който никога не е бил създаден за него.

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Г-н Сесай, бихте ли ни разказали малко повече за своя път? Какво първоначално събуди интереса Ви към технологиите и роботиката?

Казвам се Мохамед и съм родом от Сиера Леоне, която се намира в Западна Африка. Дойдох в Китай, когато бях тийнейджър, и живея тук вече почти десетилетие. Обичам китайската култура и технологиите. Живея в Шънджън, който е нещо като Силициевата долина на Китай. Когато си тук, нещата, които виждаш всеки ден, те вдъхновяват.

Моят път в роботиката започна преди близо пет години. Тогава делегация от Германия посети Шънджън и трябваше да организираме обиколка за нея. Така се озовахме в контакт с много компании в областта на роботиката и имахме възможност да разберем как работят роботите, как функционират и как изпълняват различни задачи.

Всъщност моят професионален опит е в бизнеса. Затова за мен беше много интересно да видя отблизо начина, по който функционират тези технологии. Роботите могат да бъдат автономни, да извършват действия и самостоятелно да изпълняват задачи. Това ме вдъхнови.

В един момент просто си казах: „Искам да работя в сферата на роботиката. Това е бъдещето“. Реших да кандидатствам в ZYZER Robotics и ето ме тук.

Преди да навляза в тази индустрия, роботиката беше нещо напълно ново за мен. Днес вече мога да кажа, че съм научил много за цялата индустрия.

Преди да навлезете в света на роботиката, кои преживявания оформиха професионалния Ви път и кои бяха най-важните уроци, които Ви доведоха дотук?

Тъй като професионалният ми опит е свързан с бизнеса, през годините съм срещал много различни хора, компании и партньори от различни държави. Работил съм с хора от цял свят, много от които имат собствени компании. Слушал съм какво споделят те, каква обратна връзка дават и пред какви трудности се изправят.

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Техният опит и проблемите, с които се сблъскват, ме вдъхновиха да навляза в роботиката, защото искаме да помогнем за решаването именно на такива проблеми. Един от тях е застаряването на населението.

Друг много показателен пример беше пандемията от COVID-19. Тогава възникна истинска необходимост от автоматизация заради риска от предаване на заболяването. В същото време в сферата на услугите е изключително важно работата да бъде ефективна, хигиенична и постоянна като качество.

От целия опит, който натрупах в работата си с различни международни партньори, и от ситуациите, които наблюдавах, стигнах до убеждението, че роботиката може да бъде изключително добро решение за много от проблемите, пред които светът е изправен в момента.

Когато погледнете назад към професионалния си път, има ли конкретен момент, проект или постижение, с което се гордеете особено много?

Има няколко неща, които съм постигнал и с които много се гордея. Но едно от най-запомнящите се за мен е решението ми да дойда в Китай. Това е изключително важно за мен, защото преди да пристигна тук, не знаех почти нищо за Китай. Не знаех и китайски език. В началото ми беше изключително трудно да се ориентирам и да се справя с всичко това.

След като дойдох тук обаче започнах да уча езика. Днес говоря китайски почти свободно. Успях също да опозная и разбера културата и средата. Това е нещо, с което изключително много се гордея.

Първоначално трябваше да замина за Великобритания, да уча медицина и да стана лекар. А ето ме днес в Китай, занимаващ се с роботика и технологии. Това е напълно различен път. В началото беше трудно, но в крайна сметка всичко си заслужаваше.

Кое беше най-изненадващото или вълнуващо нещо, което открихте, когато за първи път започнахте да работите с роботи?

За мен е изключително интересно самото съществуване на машина, която може да се движи автономно. Освен това тя може да комуникира и да изпълнява задачи. В известен смисъл може да извършва неща, които правим и ние, хората, при това последователно и въз основа на начина, по който е програмирана.

Съчетаването на хардуер и софтуер, така че една машина да може да ни помага при изпълнението на различни задачи, е изключително интересно за мен.

Технологиите са тук, за да помагат на хората и да променят живота ни. А роботиката е една от основните области, които могат да променят начина, по който живеем. Именно това беше толкова изненадващо и вълнуващо за мен.

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За хората, които не са запознати с роботиката – как бихте обяснили какво всъщност правят съвременните сервизни роботи и как могат да помагат на хората в ежедневието?

Можете да мислите за роботите по същия начин, по който мислите за телефона си. Имаше време, когато не сме разполагали със смартфони.

Телефонът може да изпълнява различни задачи. Можете да проведете обикновен или видеоразговор, да се свържете с любимите си хора, с приятелите и семейството си, да поръчате храна и да направите още много неща.

С роботите става дума за нещо подобно. Роботът е инструмент, който хората могат да използват. Роботите могат да работят в ресторанти, както и в много други среди, и да ни помагат при изпълнението на различни задачи. Те могат и да освободят част от времето ни.

Например роботите могат да работят в ресторант и така да дадат възможност на сервитьорите да се концентрират повече върху самото обслужване и върху човешката страна на контакта с клиентите. Роботът може да поеме рутинните и еднообразни задачи, докато ние, хората, се съсредоточаваме върху по-емоционалната страна на работата си.

Именно това е толкова интересно в роботиката и така хората могат по-лесно да разберат защо съществуват роботите.

Роботите не са тук, за да заменят хората. Те са тук, за да съществуват и да работят заедно с нас.

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ZYZER Robotics разработва роботи за среди като хотели, ресторанти, здравни заведения и обществени пространства. Какво вдъхнови компанията да се съсредоточи именно върху тези области?

Когато говорим за сервизни роботи, секторът на услугите е един от най-взискателните. Клиентите очакват постоянно качество и ефективно обслужване. Има ресторанти по света, които са изключително натоварени и работят в много ограничено пространство. Служителите трябва да сервират храна, да общуват с клиентите, да разнасят ястията и едновременно с това да изпълняват множество други задачи.

Разполагаме например с почистващи роботи. Преди беше необходимо хората да почистват всичко ръчно, което отнема време, а има значение и от гледна точка на хигиената. Затова внедряваме роботи, които могат да изпълняват подобни задачи.

Роботите могат да извършват и доставки до хотелски стаи. Представете си, че сте в хотелската си стая, току-що сте се прибрали и сте изключително изморени. Можете просто да повикате робота. Той идва, използва асансьора и доставя храната до стаята ви, а вие можете спокойно да си починете.

Именно от подобни решения има нужда секторът на услугите и затова нашата компания ZYZER Robotics се фокусира върху разработването на сервизни роботи.

Кое е най-голямото предизвикателство при създаването на роботи, които трябва да работят редом с хората в реална среда?

Това е изключително трудно, защото ние, хората, сме непредсказуеми. Движим се в различни посоки. Понякога рязко тръгваме наляво или надясно, блъскаме се в предмети, изпускаме или повреждаме неща.

Трудната задача за робота е да се научи да разбира средата, в която се намира. Нашият свят е създаден за хората, а не за роботите. Затова едно от основните предизвикателства пред нас е да направим така, че роботът да разбира какво се случва около него – кога да тръгне наляво или надясно, как да избегне сблъсък с човек и най-вече как да бъде безопасен.

Има и други трудности. Трябва да сме сигурни, че роботът действа правилно и точно по начина, по който очакваме от него.

Що се отнася до съвместното съществуване между хора и роботи, все още сме в сравнително ранен етап. Продължаваме да се учим как да усъвършенстваме роботите. Работим и върху тяхната памет - как да им дадем възможност да запомнят нещата, които им казвате.

Представете си например робот в ресторант. Как можем да го накараме да запомни каква храна обичате, кое е любимото ви ястие или кога е рожденият ви ден? Точно върху такива неща работим в момента. Все още е трудно, но се надяваме през следващите няколко години роботиката да достигне ниво, при което машините ще бъдат изключително интелигентни и безопасни и ще могат практически безпроблемно да съществуват редом с нас.

Можете ли да споделите най-интересния или неочакван пример за начина, по който клиент е използвал робот на ZYZER?

Да, спомням си една много интересна история. Компанията ни работи на различни пазари – в Европа, Южна Америка, Северна Америка, Близкия изток, както и в Азия. Имаме клиент в Южна Америка, който управлява верига от ресторанти. Има около 15 заведения. Четиринадесет от тях се представяли изключително добре, но имало един ресторант, чиито резултати били много лоши.

Започнали да търсят различни начини да подобрят представянето му. Питали се дали проблемът е в обслужването, или в храната, какво точно не е наред с този ресторант, защо не печели достатъчно и защо не успява да бъде устойчив и рентабилен. Опитвали различни решения и в крайна сметка се обърнали към нас. Взели робот от нашата компания. Това било първото им внедряване на робот в този ресторант. И познайте какво се случило? Всичко се променило.

Този ресторант се превърнал в заведението с най-високи приходи от цялата им верига. И всичко това се случило след появата на робота. Причината е, че хората харесват роботите. Когато отидат в ресторанта и видят робот, който им носи поръчката, това създава определено усещане – чувството, че се докосват до новите технологии.

Това е нещо, с което много се гордеем. Клиентът също е изключително доволен от резултата. Продължаваме да работим заедно и до днес. Това е една от онези истории, които продължават да ни вълнуват и да ни дават мотивация.

Много хора все още си представят роботите като нещо от научната фантастика. Коя според Вас е най-голямата погрешна представа, която имаме за роботите днес?

Права сте – много хора все още смятат, че роботите съществуват единствено в научната фантастика и във филмите. Но те вече са тук. И не идват, за да заменят хората. Те са тук, за да работят заедно с нас и да съществуват редом с нас.

Някои хора смятат, че роботите не могат да изпълняват задачите достатъчно ефективно. Други се притесняват от факта, че роботите нямат емоции. Има хора, които смятат, че те не са безопасни. Съществуват много погрешни представи за роботите.

В действителност обаче роботите са тук, за да ни помагат. Помислете за пералната машина, която имате у дома. Имате автомобил, с който се придвижвате. Имате компютър, който ви позволява да бъдете по-ефективни в работата си. Имате телефон, който прави комуникацията много по-лесна. По същия начин можете да имате робот, който ви помага при изпълнението на различни задачи – например робот, който почиства, или друг тип, който върши определена работа вместо вас. Това са просто инструменти, които са тук, за да ни подкрепят.

Повечето от тези погрешни представи са напълно нормални, особено на този сравнително ранен етап от развитието на технологията. С течение на времето обаче това ще се промени, защото роботите ще стават много по-интелигентни и адаптивни, по-безопасни, по-добри във взаимодействието си с хората и много по-ефективни. Именно в тези направления предстои индустрията да се развива и усъвършенства.

А какво бихте казали на хората, които се притесняват, че в бъдеще роботите ще заменят хората на работните им места?

Вече дадох няколко примера с технологиите, които използваме днес. Имаме телефони, компютри, автомобили, перални машини и много други технологии. Когато тези технологии са се появявали, хората също са се страхували от тях. Дори по време на Първата индустриална революция имало подобни опасения. Когато се появяват автомобилите например, хората се притесняват какво ще се случи с дотогавашния начин на придвижване, включително с използването на коне.

Но предназначението на технологиите винаги е било да помагат на човечеството – да се развиваме и да издигат човешката цивилизация на следващо ниво.

Роботите не са тук, за да заменят хората. Те са тук, за да ни подкрепят, да ни помагат при изпълнението на определени задачи, да подобряват живота ни и да го правят по-безопасен.

Например хуманоидни роботи биха могли да помагат на възрастните, както и да се грижат за деца или да участват в тяхното обучение. Изкуственият интелект и роботите могат да поемат определени задачи вместо нас, включително такива, които самите ние не искаме или не можем да вършим.

Представете си, че сте болни. Един робот би могъл да ви приготви храна и да изпълни определени ежедневни задачи вместо вас.

Днес, със социалните мрежи и всичко останало, което се случва около нас, хората стават все по-стресирани. Ако роботите могат да поемат част от задачите ни, ние ще разполагаме с повече свободно време, което да прекарваме със семействата си и да се наслаждаваме на красивите неща, които животът може да ни предложи.

Изкуственият интелект се развива изключително бързо. Как според Вас ще се променят роботите през следващите 5–10 години?

Да, абсолютно сте права. Можем да кажем, че AI е мозъкът на робота. Представете си го като комбинация от хардуер и софтуер. Софтуерът е неговият мозък, а посредством хардуера той изпълнява различните задачи.

През следващите 5–10 години очакваме роботите да навлязат в домовете ни и да се превърнат в част от ежедневието. Те могат да бъдат в парковете, домовете, училищата – практически във всяка област от живота ни – и да изпълняват най-различни задачи. Ще могат да почистват, да се грижат за възрастни хора, да приготвят храна, да работят в ресторанти и да извършват много други дейности.

На практика през следващите 5–10 години ще започнем да живеем в свят, който днес бихме определили като научна фантастика.

Ние се намираме тук, в Шънджън – Силициевата долина на Китай – и виждаме с какви темпове се развива тази индустрия. Бъдещето ще бъде изключително вълнуващо и ние сме тук, за да бъдем част от него.

Ако можехте да създадете личен робот, който да Ви помага в ежедневието, каква задача бихте искали да изпълнява той?

Това е много интересен въпрос и всъщност е нещо, за което съм мислил. Имам една идея и това е първият път, когато я споделям. Досега не съм я разказвал на никого.

Тя е свързана с персонално устройство за летене. Вече съществуват различни персонални летателни устройства, които позволяват на човек да лети, но аз си представям нещо различно. Ами ако можем да създадем робот с крила, който човек просто да поставя на гърба си като раница и с него да може да лети?

Устройството би могло да се управлява чрез изкуствен интелект и гласови команди. Например да му кажете на каква височина искате да летите, да се издигне или снижи, да отиде до определено място – подобно на начина, по който днес използваме Google Maps. Просто поставяте раницата на гърба си и ѝ казвате какво да направи. Разбира се, тя трябва да разполага с някакъв вид крила, които да ѝ позволят да излети.

Това е моята идея – комбинация между раница, робот и изкуствен интелект в един продукт. Ако трябваше да създам свой личен робот, вероятно бих направил именно това. Между другото, ако трябваше да дам име на този продукт, вероятно бих го нарекъл „Летящата раница“.

Но възможно ли е подобно нещо да бъде създадено още сега?

Според инструментите на съвременните технологии – да, възможно е. Но не сме сигурни доколко подобно устройство би било безопасно. Смятам, че това би бил най-важният и най-съществен въпрос.

От технологична гледна точка обаче е възможно, защото вече разполагаме с добри двигатели и сензори, както и с необходимия изкуствен интелект. Имаме Google Maps и други приложения, които могат да се използват за навигация. Изкуственият интелект също се развива изключително бързо и вече може да пише множество различни програмни кодове, които биха ни помогнали при създаването на подобен продукт.

Освен това живеем в Китай, където веригата за доставки е изключително добре развита и можем да намерим практически всички компоненти, които биха били необходими за такъв продукт.

Но безопасността според мен остава най-критичната част. Технологично обаче създаването на подобен продукт е възможно.

Работите в силно международна технологична среда. Какво научихте от работата си с хора и пазари от различни култури, включително България?

Европа, включително България, е изключително интересна. Това е съвкупност от различни страни, всяка със своя култура, език, начин на мислене и степен на приемане на технологиите. България в частност е много интересен пазар. Имате много хора, които се занимават с технологии, много инженери и софтуерни специалисти.

Когато работим с хора от цял свят, виждаме, че всеки клиент и всеки регион имат свои собствени проблеми. В някои региони например собствениците на компании срещат трудности при намирането на достатъчно служители. Затова те искат да използват роботи – защото просто не могат да намерят хора за определени позиции.

На други места роботите се използват с маркетингова цел или за създаване на емоция и преживяване. В Южна Америка например ги използват и по време на различни събития.

Работата с клиенти от целия свят ни показва и колко различно хората вземат решения. Някои решават изключително бързо, други имат нужда от много повече време. Някои са изключително ентусиазирани от технологиите, други са инженери и искат да разберат всичко в детайли, а трети първоначално са по-скептични, но постепенно се отварят към новите технологии и искат да научат повече за тях.

Работейки с международни клиенти, разбираш и колко различни са регулациите. Европейските държави са силно регулирани. Преди да изпратиш робот там, трябва да преминеш през множество процедури и да подготвиш много документация. В Южна Америка също има подобни изисквания.

Но едновременно с това виждаш ентусиазма и вълнението, с които хората от различни култури приемат технологиите. И това наистина е много интересно.

Какъв съвет бихте дали на младите хора, които днес се интересуват от роботика, изкуствен интелект и технологии?

Бих им казал, че те са бъдещето. Ако ще живеем заедно с роботи и изкуствен интелект, трябва да ги разбираме по-добре, а те трябва да могат да разбират нас. Затова бих насърчил младите хора днес да се съсредоточат върху изкуствения интелект и роботиката, защото по този начин можем да направим света си по-безопасен.

В момента един от най-големите приоритети за компаниите по света е изкуственият интелект, а основен въпрос е безопасността – как да направим AI и роботите безопасни. Бих насърчил и мотивирал младите хора да навлязат в тази индустрия, за да можем заедно да направим света по-сигурен през следващите 5–10 години.

А и когато става дума за технологии, винаги има какво ново да научиш. Сигурен съм, че това може да ги вдъхновява и да ги кара всяка сутрин да се събуждат с вълнение и очакване за бъдещето.

Ако трябва да опишете бъдещето на роботиката само с една дума - коя би била тя?

Изключително вълнуващо. Заради съвместното съществуване на хората и роботите, заради възможността да си помагаме, да работим заедно и да изградим нещо наистина революционно.

Автор: Цветина Петкова

Редактор: Цветина Петкова