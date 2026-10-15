Индонезийските власти предприемат необичаен експеримент в борбата с гъстия токсичен смог, обхванал големи части от страната заради опустошителните горски пожари. Самолети започнаха да разпръскват сух лед в атмосферата с надеждата да подобрят качеството на въздуха в един от най-тежко засегнатите райони, съобщава „Би Би Си“.

Операцията се провежда над град Палембанг и околните райони в провинция Южна Суматра. За целта са предвидени 1,5 тона сух лед - въглероден диоксид в твърдо състояние.

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За разлика от познатите технологии за предизвикване на изкуствени валежи, при които в облаците се разпръскват вещества, подпомагащи образуването на дъжд, новият метод има друга цел.

Според индонезийския координиращ министър по политическите въпроси и сигурността Дудунг Абдурахман сухият лед трябва да подпомогне разсейването на смога в ниските атмосферни слоеве, така че замърсеният въздух да се издигне нагоре. Ако експериментът даде резултат, властите планират да приложат технологията и в други силно засегнати райони, включително Централен Калимантан.

Индонезия преживява най-сериозната криза с горските пожари за последните десет години. Необичайно силното климатично явление Ел Ниньо е задълбочило сушата и е създало условия за бързо разпространение на огъня.

Пожарите обхващат обширни горски територии и торфища, чието горене отделя огромни количества дим и вредни вещества.

По данни на независимата платформа за наблюдение на горите Nusantara Atlas от началото на годината в страната са регистрирани над един милион огнища, а засегнатата площ достига близо 900 000 хектара. Президентът Прабово Субианто е разпоредил на отговорните институции да засилят действията за овладяване на пожарите и ограничаване на последиците от замърсяването.

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В гасенето участват наземни екипи и десетки хеликоптери, но плътната димна завеса на места затруднява въздушните операции заради силно намалената видимост.

Последиците от пожарите вече се усещат и извън границите на Индонезия. Замърсеният въздух се разпространява към съседните Сингапур и Малайзия, където на места качеството на въздуха е достигнало нездравословни нива. В редица населени места в Южна Суматра и Калимантан небето е придобило жълтеникаво-кафяв оттенък заради високата концентрация на димни частици.

Малайзийските власти също предприемат мерки за ограничаване на смога. В столицата Куала Лумпур и град Джохор Бахру са проведени операции за изкуствено предизвикване на валежи. Индонезия вече е разрешила на малайзийски самолети да навлизат във въздушното ѝ пространство за подобни действия в пограничните райони. Индонезийската полиция е посочила над 200 физически лица и девет компании като заподозрени във връзка с възникването на пожарите.

Редактор: Цветина Петкова