С настъпването на сухия сезон Индонезия започна мащабни учения за реакция при горски пожари. В тях участват полицията, армията и агенции за управление на бедствия.

Засилената подготовка е свързана и със завръщането на природното явление "Ел Ниньо", заради което учените предупреждават за риск от рекордно високи температури. Според индонезийските власти ограничените водни ресурси остават ключово предизвикателство, като наличните запаси може да се окажат недостатъчни при едновременно възникване на множество пожари в региона.

Даниел Синьор посочва, че доброволците преминават пълно обучение – от работа с маркучи до използване на специализирана техника, но подчертава, че гасенето на пожари в торфища е значително по-сложно в сравнение с пожарите върху обикновена почва.

Според доброволеца Нурул Индах Чоируниса най-сериозните трудности са свързани с гъстия дим и недостига на вода. Тя обяснява, че дишането в такива условия е изключително затруднено, а използването на вода често води до още повече дим. Допълнително усложнение е и разстоянието до водоизточниците, които понякога се намират на стотици метри, особено когато пожарът е в открити терени.

От своя страна Фачри Раджаб предупреждава, че тазгодишният сух сезон съвпада с активна фаза на Ел Ниньо, което допълнително увеличава риска от продължителни засушавания и пожари.

