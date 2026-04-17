Голям пожар пламна в индустриалната зона на Пловдив. Гори автоморга на Околовръстното шосе, съобщи източник на NOVA.

7 пожарни са на място, като две от тях са от асеновградското подразделение. В гасенето се е включило и доброволното формирование в Пловдив. Има риск пламъците да обхванат съседни сгради. Наблизо има паркинг за автобуси на градския транспорт и тирове.

Над 30 автомобила са изгорели, както и помощна постройка. По предварителна информация пожарът е тръгнал от запалени сухи треви. Мъж е разчиствал терена си и е запалил боклуци. Огънят за секунди е обхванал намиращата се наблизо автоморга, в която има десетки автомобили и гуми.