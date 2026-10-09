-
Тайландската кралица за първи път пилотира сама изтребител
-
Израел отбеляза 3 години от нападението на "Хамас"
-
Продадоха два сокола за 131 хиляди евро на изложение в Саудитска Арабия
-
Вторият пилот на самолета на FlyDubai възнамерявал да го разбие в летище или сграда в Израел
-
Нетаняху: Помощник-пилотът на „Флайдубай“, нападнал пилота, е преминал ислямистка радикализация
-
Над 2000 хуманоидни робота работят в големи фабрики в Китай
В Малайзия пък бяха затворени училища, а събития на открито бяха отложени
Силно замърсяване на въздуха беше регистрирано в Сингапур, два дни преди страната да посрещне кръг от Формула 1.
От седмици, страната е обхваната от пожари, а гъстият дим значително е влошил качеството на въздуха до опасни нива. Властите обмислят да наложат ограничения на дейностите на открито, но самото състезание няма да бъде засегнато.
След пожара в „Люлин“: Столичани са призовани да затворят прозорците и да ограничат престоя навън
Подобно е и положението в Малайзия, където бяха затворени училища, а събития на открито бяха отложени. В Индонезия, между юли и август, са били регистрирани повече от 50 хиляди случая на респираторни инфекции, свързани с горските пожари.Редактор: Цветина Петкова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни