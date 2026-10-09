Силно замърсяване на въздуха беше регистрирано в Сингапур, два дни преди страната да посрещне кръг от Формула 1.

От седмици, страната е обхваната от пожари, а гъстият дим значително е влошил качеството на въздуха до опасни нива. Властите обмислят да наложат ограничения на дейностите на открито, но самото състезание няма да бъде засегнато.

След пожара в „Люлин“: Столичани са призовани да затворят прозорците и да ограничат престоя навън

Подобно е и положението в Малайзия, където бяха затворени училища, а събития на открито бяха отложени. В Индонезия, между юли и август, са били регистрирани повече от 50 хиляди случая на респираторни инфекции, свързани с горските пожари.

Редактор: Цветина Петкова