Проектобюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2027 г. получи подкрепата на Надзорния съвет на институцията, като един от членовете му се въздържа при гласуването. Финансовата рамка предвижда увеличение на средствата за здравеопазване, без да се променя размерът на здравноосигурителната вноска, която остава 8%.

Това съобщи управителят на НЗОК д-р Владимир Даскалов, който очерта като основни приоритети засилването на ролята на общопрактикуващите лекари, ранното откриване на заболявания и подобряването на детското здравеопазване.

Общият бюджет на Касата за следващата година достига близо 5,68 млрд. евро. Това е увеличение с над 8,1%, или приблизително 427 млн. евро, спрямо 2026 г.

За здравноосигурителни плащания се предвиждат с над 478 млн. евро повече в сравнение с настоящата година. В проектобюджета е заложен и задължителният по закон резерв от 3% за непредвидени и неотложни разходи.

Увеличението на средствата е част от общата бюджетна политика на правителството за 2027 г., която предвижда допълнително финансиране за здравния сектор. При представянето на държавния бюджет кабинетът обяви и 30 млн. евро повече за възнагражденията на лекарите специализанти, както и средства за изграждането на Националната детска болница.

Какво предвижда държавният бюджет за 2027 г.

Представеният от правителството проектобюджет е първият целогодишен държавен бюджет на България, изготвен изцяло в евро. В него са заложени приходи за малко над 51 млрд. евро и разходи за близо 56 млрд. евро.

Очакваният бюджетен дефицит е 3,5% от брутния вътрешен продукт по националната методология, а прогнозната инфлация е 4%. Предвижда се държавният дълг да достигне 31,4% от БВП в края на 2027 г.

Правителството предлага основните данъчни ставки да останат непроменени. Максималният осигурителен доход обаче трябва да се увеличи до 2400 евро, а минималната работна заплата – до 660 евро. Сред основните приоритети на кабинета са повишаването на доходите, подкрепата за семействата, инвестициите в здравеопазване и образование и ограничаването на бюджетния дефицит.