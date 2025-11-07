Ремонтните дейности на "Топлофикация" София в "Дружба" 2. На снимките се виждат изградените преди повече от 30 години канали към мрежата на "Топлофикация", всички бяха затворени с бетонни капаци. Сега те са "раздробени". За бързото завършване на ремонта наетите фирми отварят каналите, сменят тръбите и после засипват директно с пръст (включително с всички отпадъчни материали от ремонтните дейности). Как при евентуална авария ще се стигне до тръбите, като вече няма лесен достъп до тях.