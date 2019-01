Кейт Мидълтън днес навършва 37 години. Херцогинята на Кеймбридж вероятно ще отпразнува рождения си ден в двореца "Кенсингтън" в Лондон заедно с близките си. На страниците си в социалните мрежи кралското семейство публикува снимки на Кейт от днешния ден и благодариха на всички, които са й честитили празника.

Kensington Palace share 'beautiful' photo of Kate Middleton for her 37th birthday 🎂 🎉 https://t.co/rqi4jyGvvq pic.twitter.com/W9LJyAWylH