Британският принц Джордж е едва на четири годинки, а вече е един от най-популярните членове на кралското семейство на Острова. Хора от цял свят коментират колко е сладък и мнозина са убедени, че ще се превърне в привлекателен мъж.

Предположенията им се потвърждават от учени от университета в Брадфорд. Те използвали алгоритми и технологии, за да установят как най-вероятно ще изглежда принцът на 40-годишна възраст. При изготвянето на изображението се взимат предвид уникалните черти на лицето, както и генетичното наследство от родителите. Ето го и резултатът:

