На 2 май британската принцеса Шарлот навършва 3 години. Дъщерята на Кейт Мидълтън и принц Уилям се роди през 2015 година в лондонската болница "Сейнт Мери". Цялото й име е Шарлот Елизабет Даяна.

От двореца „Кенсингтън” отбелязаха рождения ден на принцеса Шарлот в Twitter, като публикуваха нейна снимка, придружена с послание - "Честит трети рожден ден на принцеса Шарлот! Благодарим за прекрасните пожелания!"

Wishing a happy third birthday to Princess Charlotte – thank you all for your lovely messages! pic.twitter.com/IpLwFXveHp