Тази сутрин израелската бойна авиация нанесе интензивни въздушни удари в южната част на ивицата Газа. Това се случи в отговор на изпращането на балони с експлозиви и изстрелвания на ракети по израелска територия, съобщи израелската армия (IDF), цитирана от ДПА и БТА.

Самолетите изстреляли шест ракети по обекти на движението „Хамас” и на групировката "Ислямски джихад" в град Хан Юнис, съобщи радио "Ал Кудс", като се позова на представители от сферата на сигурността и очевидци.

IDF потвърди в Twitter, че са "ударени няколко военни цели в комплекс на "Хамас" в Газа", и добави, че държи движението отговорно за нападенията, които се извършват през границата. Няма данни за жертви, но обектите са разрушени, щети са понесли и намиращи се наблизо къщи, съобщи "Ал Кудс".

In response to the balloons carrying explosive devices and a rocket launched from #Gaza to #Israel, IDF fighter jets and aircraft struck several military targets in a Hamas compound in Gaza.



We hold Hamas accountable.