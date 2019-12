Двама души бяха убити и един - ранен, при стрелба в американската военна база "Пърл Харбър" на Хавайските острови, пише БГНЕС. Жертвите били застреляни от моряк от американския флот. След това той се самоубил.

Scene right now outside of Pearl Harbor, which has been locked down due to reports of an active shooter. Heavy police presence in the area. We will update you with the latest details on @KHONnews pic.twitter.com/mHbHmmasm8