Получателите на пратки и писма от Китай могат да бъдат спокойни, че не са изложени на риск от заразяване с новия коронавирус, причиняващ смъртоносна пневмония. Това съобщи Световната здравна организация в профила си в Twitter, предаде БГНЕС.

Q: Do vaccines against pneumonia protect you against #2019nCoV ? A: No. Vaccines against pneumonia do not provide protection against 2019-nCoV. The virus is new and different. It needs its own vaccine. #KnowTheFacts pic.twitter.com/xoUz6PzHIo

Борисов свика спешна среща заради коронавируса (ВИДЕО+СНИМКИ)

Според последните анализи коронавирусите не живеят дълго по повърхностите на подобни обекти, уверяват от СЗО.

Q: Is it safe to receive a letter or a package from China?

A: Yes, it is safe. People receiving packages from China are not at risk of contracting #2019nCoV.

From previous analysis, we know coronaviruses do not survive long on objects, such as letters or packages.#KnowTheFacts pic.twitter.com/RBBqjkd5JQ