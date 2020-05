Испанският премиер Педро Санчес поиска удължаване на извънредното положение в страна, докато унгарският му колега Орбан обяви, че разхлабва мерките в столицата Будапеща, пище БНР.

Санчес иска да удължи с около месец извънредното положение в Испания, което изтича на 24 май. Това ще бъде последното извънредно положение и то ще трае до края на изолацията, заяви той в телевизионна реч.

Австрия отваря границите си с Чехия, Словакия и Унгария

"Изключение правят областите, най-засегнати от епидемията и най-населените райони, които ще продължат да спазват правилата от фаза едно. Това са района на Мадрид и град Барселона и предградията му. Тези области ще останат във фаза нула до следващата седмица, но ще бъде позволено да отворят повечето магазини, културни обекти и развлекателни паркове."

Испания днес регистрира най-ниският брой жертви от средата на март насам - 102 починали за последното денонощие.

