Властите в Берлин осуетиха протеста на над 18 хиляди демонстранти срещу наложените карантинни мерки в страната заради разпространението на коронавируса, предаде АФП.

Мотивът на властите бе, че участниците в митинга не спазват необходимата дистанция от поне метър и половина помежду си и не носят предпазни маски.

Хиляди хора - възрастни, млади, деца, се събраха пред Бранденбургската врата в града тази сутрин, за да се противопоставят на мерките срещу заразата, но час по-късно полицията в града издаде заповед, с която протестът трябваше да бъде прекратен веднага.

"Минималното изискване за социална дистанция не се спазва от повечето от демонстрантите въпреки многократните молби, това ни принуждава да го прекратим", се казва в заповедта на властите.

След съобщението демонстрантите крещяха "Съпротива" и "Ние сме хората", - лозунги, често използвани от крайнодесните, а после изпяха и германския национален химн.

Шефът на полицията в Берлин Барбара Славик предупреди, че ако демонстрантите не се придържат към правилата за безопасност на вирусите, полицията ще освободи района "много бързо". "Не желаем да гледаме как много хора се събират и са предпоставка за рискове от инфекции", добави тя.

Забраната предизвика възмущение от организаторите и техните поддръжници, които наводниха социалните медии с гневни съобщения, обещаващи да протестират така или иначе, като някои дори призоваха към насилие.

В навечерието на демонстрацията, обаче, административният съд в Берлин застана на страната на протестиращите, като обяви, че не е сигурно дали няма да се спазват санитарните мерки и изискването за носене на маска.

Протестиращите размахваха германски знамена и викаха "Меркел трябва да си отиде!", - призив, често използван от крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (AfD) срещу канцлера Ангела Меркел.

