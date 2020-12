Политикът Адолф Хитлер Уунона постигна убедителна победа на регионалните избори в Намибия, съобщава БГНЕС. Адолф Хитлер Уунона е спечелил 85% от гласовете и е влязъл в регионалния съвет от страна на управляващата партия "Народна организация" в Югозападна Африка. „Не се стремя към политическо господство и не смятам да превземам света“, коментира той победата си.

