Певицата Тейлър Суифт оглави класацията „Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието. Тя си осигури първенството с преиздадената версия на Red. От нея за периода на отчитане са продадени 605 000 копия.

Red (Taylor's Version) е вторият албум, който изпълнителката преиздава след Fearless (Taylor's Version) през април. Тогава и той застана начело на „Билборд 200”.

Втората позиция в класацията е за "Силк соник" и първият им албум An Evening With Silk Sonic. От него са продадени 104 000 еквивалентни единици за отчетния период. Сформираното през март дуо "Силк соник" е в състав Бруно Марс и Андерсън Паак.

На трето място тази седмица сe нарежда южнокорейската момичешка група "Туайс" с третия си студиен албум Formula of Love: O+T=<3. От него са продадени 66 000 еквивалентни единици. Певицата Съмър Уокър, която миналата седмица оглавяваше чарта с албума Still Over It, падна на четвърта позиция в „Билборд 200”. От него са продадени 64 000 еквивалентни единици. В челната петица на чарта е и канадският рапър Дрейк с албума Certified Lover Boy, който отстъпва с две позиции.

