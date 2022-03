Украйна и Русия постигнаха съгласие за съвместно предоставяне на хуманитарни коридори с временно прекратяване на огъня на завършилите преди броени минути преговори между двете страни в Беларус.

Според изявление, прочетено от Подоляк, Москва и Киев ще създадат "хуманитарни коридори за евакуация на цивилното население, както и за доставка на лекарства и храни в районите, където боевете са най-ожесточени". Това включва "възможност за временно спиране на огъня по време на евакуацията в районите, в които такава се провежда".



Ръководителят на руската делегация Владимир Медински заяви, че разговорите са били съсредоточени върху хуманитарни и военни въпроси, както и върху "бъдещото политическо уреждане на конфликта". Той заяви, че е налице "взаимно разбиране" по "определени въпроси".



"Основният въпрос, който беше решен днес, е спасяването на цивилни, които са се озовали в зоната на сраженията", добави той, потвърждавайки проекта за "хуманитарни коридори".

"Смятам, че това е важна стъпка напред", отбеляза той.

Украинската делегация не е получила обаче резултатите, на които се е надявала, и ще продължи диалога в трети кръг от преговорите, каза Подоляк.

