Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола забрани на руски и беларуски дипломати да влизат в сградите на институцията. Мярката влиза в сила от петък, а за нея съобщи самата Мецола в Twitter.

В социалната мрежа тя пише: „В Дома на Демокрацията няма място за онези, които се опитват да разрушат демократичния ред”.

As of today, diplomatic & government staff of #Russia and #Belarus are banned from entering the premises of @Europarl_EN.



There is no place in the House of #Democracy for those who seek to destroy the democratic order.#StandWithUkraine️